Коронавирус
RT на русскомМИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
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с чего всё началось
«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».БИЗНЕС Online06:55
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Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Авто
Ford отзывает более 18 тыс. автомобилей в РФ
ООО «Форд Соллерс Холдинг» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 18 488 моделей, 9 318 из которых — Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, и 9 130 — Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
Общество
Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине
Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.
Происшествия
Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Политика
Памфилова дала оценку возможности переноса голосования по Конституции
Никто не намерен настаивать на проведении голосования по поправкам к Конституции именно 22 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Общество
В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» устроил дебош в самолете
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели десятков турецких военных в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в гибели десятков турецких военных в Сирии.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Общество
До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев
Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Хоккей
Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Наука
Российско-американский математик получил премию Абеля
Профессор Йельского университета Григорий Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом получил премию Абеля по математике за 2020 год.
Автоспорт
Сезон в «Формуле-1» может стартовать 24 мая и закончиться 20 декабря
20 марта состоится видеоконференция с участием руководства "Формулы-1", Международной автомобильной федерации и представителями команд гоночной серии, на которой будут обсуждаться возможные изменения в календаре турнира на 2020 год.
Музыка
Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики
"Московская филармония 20 марта начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И.Чайковского на сайте meloman.ru", - говорится в сообщении.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Кино
Walt Disney отменила премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Walt Disney отменила премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".