с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

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