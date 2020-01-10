Политика

REGNUMREGNUMВ МИД России прокомментировали события в Абхазии

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело», — говорится в сообщении. В МИД РФ рассчитывают на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось
"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в заявлении, опубликованном
 на сайте МИД России.
Sputnik Абхазия03:42

Подробнее о событии

МИД России рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии

Sputnik Абхазия03:42

МИД России рассчитывает на стабилизацию в Абхазии путем мирного диалога сторон

ТАСС03:10

В Москве назвали события в Абхазии внутренним делом республики

Известия03:39

МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

РБК03:23

В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны

RT на русском03:19

МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

РИА Новости03:16

МИД РФ: события в Абхазии - это внутреннее дело страны

ТК Звезда03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

REGNUM 04:44
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Коммерсантъ 04:38
Здоровье

2019-й стал годом демографического парадокса

Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.
Взгляд.ру 08 января в 06:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег

Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.
Актуальные Новости вчера в 08:40
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море.
РИА Новости вчера в 22:11
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Как сообщает ToDay News Ufa, группой ученых был проведен сенсационный для современной науки эксперимент по увеличению продолжительности жизни червей.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Биатлон

Российские биатлонистки не попали в десятку в спринте

Напомним, накануне в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира. Спринт выиграла норвежка Марта Рёйселанн.
Радио Зенит 04:07
Происшествия

Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen

Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Lenta.ru 03:35
Фигурное катание

Фигурист Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде

Фигурист, ставший 2-кратным олимпийским чемпионом, сравнил жизнь в России и североамериканской стране.
Актуальные Новости вчера в 07:34
Здоровье

Взрослые поликлиники Алтайского края перешли на новый график работы

С начала 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края перешли на новый режим работы.
Толк вчера в 07:21
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
Технологии

Марк Цукерберг рассказал о планах на ближайшее десятилетие

3DNews 04:25
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

Евразия Daily 03:35
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

Коммерсантъ вчера в 02:48
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Армия и оружие

Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.
ФАН 04:05
Политика

Удастся ли установить перемирие в Ливии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».
RT на русском 03:40
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Футбол

«Рубин» интересуется Комличенко

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может перейти в «Рубин», утверждает журналист Сергей Егоров.
Sports.ru 03:10
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Город под солнцем вчера в 03:51
Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное