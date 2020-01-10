с чего всё началось

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело», — говорится в сообщении. В МИД РФ рассчитывают на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.

Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.

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