Политика
РИА НовостиМИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
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с чего всё началось
"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.Sputnik Абхазия03:42
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