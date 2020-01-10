Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
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"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в заявлении, опубликованном
 на сайте МИД России.
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