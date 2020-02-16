Политика
Газета.RuМИД России назвал условия для проведения «нормандского саммита»
Проведение нового саммита в "нормандском формате" зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.РБКвчера в 10:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита
Московский Комсомолецвчера в 15:54
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:15, Ашберн
Армия и оружие
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Три государственных морских порта Украины ("Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"), которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Футбол
«Челси» следит за Милинковичем-Савичем
«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Хоккей
«Амур» одолел «Нефтехимик». Обе команды в двух очках от зоны плей-офф
Гости одержали победу со счетом 5:3. «Амур» набрал 58 очков и догнал клуб из Нижнекамска. Обе команды провели по 58 матчей.
Фигурное катание
В Китае внезапно умер украинский фигурист
По предварительной информации, у Бондаря во сне остановилось сердце. Известие о трагедии опубликовал автор блога forum.skating.com.ua.
Происшествия
Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда
Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер высказался об отношениях с Селеной Гомес
В недавнем интервью Селена назвала их отношения с Джастином «токсичными», а теперь на эту тему решил высказаться и сам Бибер, пишет storinka.com.ua.
Космос
В NASA рассказали о новых проектах
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Армия и оружие
Иран и Ирак создадут совместный комитет по расследованию убийства Сулеймани
Судебные власти Ирана и Ирака создадут совместный комитет по расследованию обстоятельств убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщает агентство IRNA.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Футбол
Смолов прокомментировал гол «Реалу»
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Футбол
Торбинский рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес
35-летний российский футболист Дмитрий Торбинский назвал клубы, которые по ходу его карьеры проявляли к нему интерес.