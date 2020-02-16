Политика
Газета.RuМИД России назвал условия для проведения «нормандского саммита»
Проведение нового саммита в "нормандском формате" зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в законодательство и некоторых других вещей.
— Александр Грушко, российский политикИА Новороссия вчера в 12:52
с чего всё началось
Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.РБКвчера в 10:20
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Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита
Московский Комсомолецвчера в 15:54
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