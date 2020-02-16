Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

с чего всё началось

Проведение нового саммита в "нормандском формате" зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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