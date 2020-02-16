Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России назвал условия для проведения «нормандского саммита»

Проведение нового саммита в "нормандском формате" зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РБКвчера в 10:20

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МИД России назвал условия для проведения «нормандского саммита»

Газета.Ru03:56

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

РБКвчера в 10:20

В МИД России назвали условие для проведения нормандского саммита

RT на русскомвчера в 15:54

Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита

Московский Комсомолецвчера в 15:54

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

РИА Новостивчера в 14:35

МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»

Красная веснавчера в 10:47

Замглавы МИД РФ назвал условие для новой встречи «нормандской четверки»

Вести.Ruвчера в 16:13
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Космос

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
РБК 12:59
Футбол

Касильяс баллотируется на пост президента Федерации футбола Испании

Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.
Soccer.ru 10:41
Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек

Известия 14:19
Общество

Аэрофлот объявил о сокращении количества рейсов в Китай

Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
Эхо Москвы 13:00
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Дни24 08:58
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru 10:12
Общество

ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков

Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
ФАН 14 февраля в 11:03
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Ведомости 13:17
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму члена крымскотатарского нацбатальона

Московский Комсомолец 01:52
Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Шоу-бизнес

Дочь Марии Шукшиной: «Фрейя разрушит психику ребенка»

StarHit.ru 07:30
Авто

Выпуск легковых машин сократился на 16,5% в РФ в январе

В отчетный период автозаводы выпустили 94,1 тыс. машин, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5%. Если сравнивать результат с декабрем, то он стал меньше на 19,1%. Наблюдается снижение объёмов выпуска и грузовиков – 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% меньше.
Tvoe-avto.com 10:59
Происшествия

Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила

Lenta.ru 06:52
Политика

Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией.
Lenta.ru 12:52
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Известия 14:34
Общество

Замглавы ГУ МВД по Москве Плахих подал в отставку

ТАСС 08:39
Происшествия

Начальника отделения полиции в Ленобласти заподозрили во взятках

Напомним, в середине февраля в Петербурге задержали экс-начальника отдела строительства Невского района города.
Форпост Северо-Запад 13:26
Армия и оружие

Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Ореанда-Новости 14:27
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Авто

Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров

Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Quto.ru 07:15
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском 07:16
Наука

От рака груди защитит зеленый чай

Специалисты пояснили, что женщины, предпочитающие ежедневно употреблять зеленый чай, реже сталкиваются с онкологией молочной железы.
Live24 15 февраля в 03:09
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
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