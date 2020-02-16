Политика
Газета.RuМИД России назвал условия для проведения «нормандского саммита»
Проведение нового саммита в "нормандском формате" зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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с чего всё началось
Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.РБКвчера в 10:20
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Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита
Московский Комсомолецвчера в 15:54
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Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
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Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной: «Фрейя разрушит психику ребенка»
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Выпуск легковых машин сократился на 16,5% в РФ в январе
В отчетный период автозаводы выпустили 94,1 тыс. машин, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5%. Если сравнивать результат с декабрем, то он стал меньше на 19,1%. Наблюдается снижение объёмов выпуска и грузовиков – 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% меньше.
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Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией.
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Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
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Начальника отделения полиции в Ленобласти заподозрили во взятках
Напомним, в середине февраля в Петербурге задержали экс-начальника отдела строительства Невского района города.
Армия и оружие
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Наука
От рака груди защитит зеленый чай
Специалисты пояснили, что женщины, предпочитающие ежедневно употреблять зеленый чай, реже сталкиваются с онкологией молочной железы.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.