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МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая

Россия воспринимает официальный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США.
Lenta.ru
Россия продолжает придерживаться политики «одного Китая» и утверждать, что Тайвань является неотъемлемой частью страны, отмечается на сайте
 МИД.
Вечерняя Москва
В дипведомстве также призвали Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.
ТАСС
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.
RT на русском

Подробнее о событии

В МИД заявили, что Россия рассматривает визит Пелоси как явную провокацию
РЕН ТВ13:53
МИД РФ: Визит Пелоси на Тайвань - провокация в духе агрессивной политики США
Российская газета13:30
МИД РФ: Москва считает визит Пелоси на Тайвань явной провокацией в духе линии США на сдерживание КНР
News.ru13:42
В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань продолжением политики США по сдерживанию Китая
РИА Новости13:21
МИД РФ заявил, что Москва рассматривает визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию
ТАСС13:41
МИД РФ: визит Пелоси на Тайвань имеет характер провокации и направлен на сдерживание КНР
Радио Sputnik13:49
В Совфеде назвали возможный визит Пелоси на Тайвань очевидной провокацией
Профиль06:04

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