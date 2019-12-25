Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал "Интерфаксу" о возможных ответных мерах на американские санкции против "Северного потока — 2". По его словам, это может быть запрет доступа на въезд в Россию для тех американских политиков, которые активно продвигали санкции против трубопроводов.

Общество Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».

Политика Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Биатлон Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.

Политика Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Общество Власти США начали расследование в отношении BMW Комиссия по ценным бумагам и биржам США организовала расследование против BMW, подозревая автоконцерн в недостоверной отчетности о продаже машин.

Шоу-бизнес Поклонники шокированы губами Наташи Королевой Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Экономика Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

Общество Роскомнадзор просит суд заблокировать два почтовых сервиса Роскомнадзор подал иск в московский суд с требованием заблокировать на территории России два почтовых сервиса scryptmail.com и mailbox.org.