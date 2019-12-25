Политика
ДождьМИД России назвал возможные ответные меры на санкции США
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал "Интерфаксу" о возможных ответных мерах на американские санкции против "Северного потока — 2". По его словам, это может быть запрет доступа на въезд в Россию для тех американских политиков, которые активно продвигали санкции против трубопроводов.
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Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Биатлон
Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону
Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Общество
Урал 26 декабря попадёт в зону кольцеобразного солнечного затмения
В четверг, 26 декабря, на Земле пройдёт последнее солнечное затмение 2019 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике
Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Власти США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США организовала расследование против BMW, подозревая автоконцерн в недостоверной отчетности о продаже машин.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Общество
Девы окажутся в центре корыстных планов, а у Весов все разладится
Дева Дева окажется во власти соблазнов и корыстных планов одного человека.
Политика
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах
Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Шоу-бизнес
Поклонники шокированы губами Наташи Королевой
Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.
Авто
Новый электрокар «Монарх» не доехал до своей презентации
Новый российский электромобиль не смог добраться до своей презентации, которая прошла во вторник, 24 декабря, в Москве.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Кино
Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно
Политика
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Экономика
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Общество
Роскомнадзор просит суд заблокировать два почтовых сервиса
Роскомнадзор подал иск в московский суд с требованием заблокировать на территории России два почтовых сервиса scryptmail.com и mailbox.org.
Политика
Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом
Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
Общество
Кейт Миддлтон обула принца Джорджа в кеды от бюджетной марки
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в обувь от недорогой марки.
Автоспорт
Супруга Шумахера обратилась к болельщикам
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.