Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США

Российский МИД назвал «очередной враждебной акцией» допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия»). Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка 5 октября, и в течение часа российского депутата допрашивал сотрудник ФБР. С чем был связан допрос, пока не известно.
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Главные новости за выходные 5–6 октября

Коммерсантъ12:00

Дипломат предостерег Москву от жесткой реакции на допрос депутата в США

URA.Ru09:30

МИД РФ заявил протест властям США в связи с допросом депутата Юмашевой

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МИД выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке

РИА Новости07:01

МИД выразил протест США в связи с допросом российского депутата

Известия06:50

МИД объяснил допрос депутата Юмашевой неспособностью США контролировать спецслужбы

Московский Комсомолец06:38

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

RT на русском06:26
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Футбол

В «Ростове» объяснили, почему Карпин быстро ушёл с пресс-конференции после матча с ЦСКА

Директор по связям с общественностью «Ростова» Денис Штанько объяснил, почему главный тренер команды Валерий Карпин покинул пресс-конференцию после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, ответив всего на один вопрос.
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
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В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»

Kinonews.ru вчера в 17:18
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В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
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Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Происшествия

Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове

Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
МР7.ру 13:42
Армия и оружие

Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Политика

В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»

Известия 06:29
Политика

В Сети украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

Газета.Ru 09:55
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Армия и оружие

Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
Происшествия

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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Наставник «Спартака» высказался об отставке Кононова

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста наставника красно-белых.
Газета.Ru 15:57
Политика

ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой

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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
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Киберспорт

«Лучше бы следили за своим носом». Лил жестко прошелся по комментаторам

Лучше бы следили за своим носом и пытались как-то развиваться индивидуально, пора бы уже.
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На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия

Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились

В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 04 октября в 11:42
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет

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В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
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Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее

Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
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Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»

Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Транспорт

В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 04:59
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Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный вчера в 05:50
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Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе

РЕН ТВ 12:50
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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