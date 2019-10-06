Политика
КоммерсантъМИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США
Российский МИД назвал «очередной враждебной акцией» допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия»). Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка 5 октября, и в течение часа российского депутата допрашивал сотрудник ФБР. С чем был связан допрос, пока не известно.
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МИД объяснил допрос депутата Юмашевой неспособностью США контролировать спецслужбы
Московский Комсомолец06:38
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Футбол
В «Ростове» объяснили, почему Карпин быстро ушёл с пресс-конференции после матча с ЦСКА
Директор по связям с общественностью «Ростова» Денис Штанько объяснил, почему главный тренер команды Валерий Карпин покинул пресс-конференцию после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, ответив всего на один вопрос.
RT на русском 14:19
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Кино
Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Kinonews.ru вчера в 17:18
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Происшествия
Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове
Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
МР7.ру 13:42
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Футбол
Наставник «Спартака» высказался об отставке Кононова
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста наставника красно-белых.
Газета.Ru 15:57
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Киберспорт
«Лучше бы следили за своим носом». Лил жестко прошелся по комментаторам
Лучше бы следили за своим носом и пытались как-то развиваться индивидуально, пора бы уже.
Cyber.sports.ru 15:53
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 04 октября в 11:42
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
Вечерняя Москва 11:31
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Авто
Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее
Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
SpeedMe 03 октября в 23:31
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Транспорт
В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 04:59
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50