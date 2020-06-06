Политика
КоммерсантъМИД России не исключил провокации со стороны НАТО к параду Победы
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил провокацию со стороны НАТО к военному параду на Красной площади в честь 75-летия Победы. Ранее перенесенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 парад пройдет 24 июня.
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Судя по тому, как НАТО наращивало военное присутствие у наших границ к 9 мая, нет оснований исключать провокацию. Хочется верить, что здравый смысл возобладает и Альянс даст нам спокойно насладиться праздником.
— Александр Грушко, российский политикДни24 08:42
с чего всё началось
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС рассказал о дальнейших шагах России после выхода США из Договора по открытому небу, диалоге с ЕС во время пандемии, а также оценил вероятность провокаций со стороны НАТО во время парада Победы 24 июня.ТАСС06:00
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