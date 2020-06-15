с чего всё началось

МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

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