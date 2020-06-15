Политика
КоммерсантъМИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.
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с чего всё началось
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.Коммерсантъ12:06
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Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе-мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
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Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
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Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
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РБК 14:52
Политика
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Свободная Пресса 08:58
Здоровье
Врач поразился изменениям у пациентов с коронавирусом
Работая с больными в течение полутора месяцев, врач заметил, что курильщики после заражения резко отказались от пагубной привычки.
Московский Комсомолец 15:21
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM 07:02
Игры
Microsoft подробнее рассказала о функции Xbox Series X, которая позволит экономить на играх
Корпорация Microsoft подробнее рассказала о функции Smart Delivery, благодаря которой вы можете купить игру один раз и запускать её на консолях двух поколений — Xbox One и Xbox Series X — без доплаты.
3DNews 15:26
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Политика
Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
News.ru 20:41
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В России создается новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников, передаетРИА "Новости" со ссылкой на генерального директора АО "ЦНИИТОЧМАШ", входящего в "Ростех", Альберта Бакова.
Газета.Ru 20:32
Общество
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости 21:21
Общество
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Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС 16:25
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
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Общество
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ТАСС 05:26
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября
Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
RT на русском 08:45
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова
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Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом
Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01