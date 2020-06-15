с чего всё началось

МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.

Общество Куйвашев продлил режим самоизоляции Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции. 143

Общество Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 386

Музыка Клава Кока и Niletto выпустили совместный трек «Краш» По словам Клавы Коки, которая стала одним из автором слов и музыки вместе с Nietto, Тимофеем Доценко, SashaDoutra и Константином Кокшаровым, изначально она не планировала исполнять эту песню в дуэте, но потом передумала.

Футбол УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 513

Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 27

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 749

Политика Путин провёл телефонный разговор с Вучичем Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. 2

Здоровье В Архангельской области стартует первый этап снятия ограничений Сегодня, 15 июня, в ходе заседания оперштаба, было принято решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер на территории Архангельской области. 5

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 87

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Общество Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома» «Газпром» и Газпромбанк после смены руководства банка обвинили Белоруссию в грубом нарушении национального законодательства, а также договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 3

Шоу-бизнес «Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.