Политика
КоммерсантъМИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.
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с чего всё началось
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.Коммерсантъ12:06
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