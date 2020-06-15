Политика
КоммерсантъМИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.
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с чего всё началось
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.Коммерсантъ12:06
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Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
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В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг
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Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
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Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»
Daily Storm 13:52
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Политика
Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден
Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста 10:01
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
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Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
Футбол
Тедеско рассказал, планирует ли возвращать Гулиева в основу «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о конфликте с полузащитником команды Аязом Гулиевым, который был переведен в дубль «красно-белых».
Metaratings 15:08
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
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Pravda.Ru 04:59
Общество
Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
Авто
Названы мешающие продаже подержанного автомобиля проблемы
Ещё одной причиной, которая вызывает трудности при продаже авто на вторичном рынке, может стать непопулярная у российских автовладельцев трансмиссия, например, роботизированная коробка передач.
Тарантас Ньюс 02:40
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Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине
Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.
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Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
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