с чего всё началось

МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.

Финансы Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.

Происшествия Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице. 2,6K

Общество Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 62

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Авто 2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 148

Политика Поставить многоточие: Захарова прокомментировала вопрос обмена Уилана МИД РФ / РИА Новости Поставить многоточие в вопросе возможного обмена осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". 78

Футбол Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 774

Авто Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5 В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.

Общество Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане. 800

Происшествия Суд арестовал жителя Пскова за поддержку терроризма в сети По словам адвоката, Татьяны Мартыновой, следствие обвинило Шибанова в том, что он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» комментарии определенного содержания. 5

Происшествия В Бразилии из-за дождей прорвало дамбу Бразилиа, 16 июня 2020, 01:22 — REGNUM В Бразилии из-за прорыва дамбы эвакуировали более одной тысячи жителей из двух населённых пунктов.

Политика Австралия может лишиться доступа к «Большой семерке» из-за России Как напоминает Sydney Morning Herald, сегодня идея сближения с лидером России находит все большую поддержку в политических кругах разных стран.

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 5

Футбол Левандовски: «Я не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что всё возможно» Форвард «Баварии» Роберт Левандовски порассуждал о том, смог ли бы он завоевать самую престижную индивидуальную награду в футболе - "Золотой мяч".В декабре прошлого года я побывал на церемонии награждения (смеется).

Политика Член избиркома Новосибирска назвала голосование по изменению Конституции преступлением против народа Член участковой избирательной комиссий (УИК) №1937 Новосибирска Екатерина Шлюкова подписала открытое обращение членов УИКов с призывом не участвовать в процедуре голосования по поправкам в Конституцию. 3

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 81

Армия и оружие СМИ: армия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи Если в столице ситуация нормализовалась после столкновений 6 и 11 июня между полицейскими и активистами протестного движения, то в Триполи на севере страны в ночь с субботы на воскресенье в результате уличных баталий пострадали 120 человек, около 40 из них солдаты и полицейские.

Экономика В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм Работа над «восстановительным» планом правительства продолжается, его завершения в ближайшие дни ожидать не следует, процесс обсуждения новых мер стимулирования роста ВВП будет синхронизирован с подготовкой бюджета на 2021–2023 годы, которая, видимо, ведется в более плотном графике, чем было принято в прошлые годы.