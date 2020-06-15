Политика
КоммерсантъМИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
МИД России прокомментировал сообщения западных СМИ о приговоре бывшему американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Внешнеполитическое ведомство не считает его чрезмерно суровым и отрицает, что рассмотрение дела затягивалось.
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с чего всё началось
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.Коммерсантъ12:06
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Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС 16:25
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
ToDay News Ufa 15:59
Происшествия
Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
Наука
Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
ToDay News Ufa 02:12
Общество
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
В Москве с 16 июня вновь работают летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк.
РБК 17:50
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Политика
Поставить многоточие: Захарова прокомментировала вопрос обмена Уилана
МИД РФ / РИА Новости Поставить многоточие в вопросе возможного обмена осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
РЕН ТВ 17:06
Футбол
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Авто
Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5
В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08
Происшествия
Суд арестовал жителя Пскова за поддержку терроризма в сети
По словам адвоката, Татьяны Мартыновой, следствие обвинило Шибанова в том, что он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» комментарии определенного содержания.
ИА Красная Весна вчера в 13:09
Происшествия
В Бразилии из-за дождей прорвало дамбу
Бразилиа, 16 июня 2020, 01:22 — REGNUM В Бразилии из-за прорыва дамбы эвакуировали более одной тысячи жителей из двух населённых пунктов.
REGNUM 18:22
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Политика
Австралия может лишиться доступа к «Большой семерке» из-за России
Как напоминает Sydney Morning Herald, сегодня идея сближения с лидером России находит все большую поддержку в политических кругах разных стран.
ПолитРоссия 10:32
Шоу-бизнес
Кома и отказавшие почки: Бабкина рассказала о лечении от коронавируса
Культуромания 13:43
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Футбол
Левандовски: «Я не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что всё возможно»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски порассуждал о том, смог ли бы он завоевать самую престижную индивидуальную награду в футболе - "Золотой мяч".В декабре прошлого года я побывал на церемонии награждения (смеется).
Soccer.ru 17:44
Политика
Член избиркома Новосибирска назвала голосование по изменению Конституции преступлением против народа
Член участковой избирательной комиссий (УИК) №1937 Новосибирска Екатерина Шлюкова подписала открытое обращение членов УИКов с призывом не участвовать в процедуре голосования по поправкам в Конституцию.
Om1.ru 12:07
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Армия и оружие
СМИ: армия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи
Если в столице ситуация нормализовалась после столкновений 6 и 11 июня между полицейскими и активистами протестного движения, то в Триполи на севере страны в ночь с субботы на воскресенье в результате уличных баталий пострадали 120 человек, около 40 из них солдаты и полицейские.
ТАСС 18:07
Экономика
В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм
В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм Работа над «восстановительным» планом правительства продолжается, его завершения в ближайшие дни ожидать не следует, процесс обсуждения новых мер стимулирования роста ВВП будет синхронизирован с подготовкой бюджета на 2021–2023 годы, которая, видимо, ведется в более плотном графике, чем было принято в прошлые годы.
Коммерсантъ 18:30
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46