Экономика
Life.ruМИД России не видит признаков картельного сговора на рынке нефти
Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти на фоне падения цен на энергоносители, пояснил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он полагает, что снижение спроса является одним из последствий пандемии CoViD-19.
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с чего всё началось
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.РИА Новости03:06
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Россия не заметила признаков картельного сговора на нефтяном рынке
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничений в России
В конце апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса.
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НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генштабов 14 мая
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В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
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В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
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