МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

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Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти на фоне падения цен на энергоносители, пояснил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он полагает, что снижение спроса является одним из последствий пандемии CoViD-19.

МИД России не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

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