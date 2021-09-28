«С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — говорится в пресс-релизе
Как уберечься от заражения, укрепить иммунитет, что делать после контакта с больным – в прямом эфире ЦУР Башкортостан ясность внесет Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по РБ, главный государственный санитарный врач по республике.
Технология, известная как микромасштабные вогнутые интерфейсы (microscale concave interfaces, MCI), может в будущем помочь беспилотным автомобилям быстрее считывать дорожные знаки и уберечь такие машины от неправильного толкования повреждённых знаков и указателей, а также знаков, не лучшим образом освещённых и наблюдаемых не под самым удачным углом.
Вашингтон "глубоко сожалеет" по поводу действий Москвы, которая, как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен, блокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве, которое должно было состояться 27 сентября.