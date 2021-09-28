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МИД России: нужны ответные меры против немецких СМИ из-за удаления каналов RT на YouTube

МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры.
РИА Новости
Также в дипломатическом ведомстве отметили необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России.
РИА Новости
"Агрессия в отношении программ российского медиахолдинга очевидна - заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации", - говорится в заявлении.
ТАСС
Видеохостинг объяснил удаление каналов RT нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.
Известия

С чего всё началось

«С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — говорится в пресс-релизе
 министерства.

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