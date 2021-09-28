Как помочь искусственному интеллекту распознавать дорожные знаки

Технология, известная как микромасштабные вогнутые интерфейсы (microscale concave interfaces, MCI), может в будущем помочь беспилотным автомобилям быстрее считывать дорожные знаки и уберечь такие машины от неправильного толкования повреждённых знаков и указателей, а также знаков, не лучшим образом освещённых и наблюдаемых не под самым удачным углом.