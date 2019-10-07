Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД. Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации. "История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В МИД РФ обвинили киевские власти в насильственной украинизации страны

DP.RU14:50

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Газета.Ru13:54

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

Известия14:30

МИД России обвинил власти Украины в дискриминации русского языка

Московский Комсомолец14:00

МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

RT на русском14:00

МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны

Комсомольская правда14:39

МИД обвинил Украину в двойной дискриминации русского языка

Взгляд.ру13:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика

Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 07:58
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Армия и оружие

Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
News.ru 12:30
Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

BFM.ru 14:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать операцию в Сирии

Rambler News Service 05 октября в 06:45
Здоровье

Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва вчера в 18:24
Здоровье

В Пензенской области скорректируют зарплаты главврачей больниц

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать заработную плату главных врачей больниц, а также провести справедливую корректировку.
РИА Пензенской области 06:38
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы

Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 15:18
Армия и оружие

Шойгу созвонился с главой Пентагона

Газета.Ru 13:32
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Происшествия

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Происшествия

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика

В Госдуме назвали дату возвращения задержанной в США Юмашевой

Дождь 12:51
Здоровье

Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»

Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Происшествия

В МЧС дали советы, как отпугнуть агрессивных собак

В МЧС дали советы, как отпугнуть агрессивную собаку, которая решила напасть на человека.
Мой Брянск 05 октября в 02:48
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Фигурное катание

Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку

На турнире Japan Open Трусова показала лучший результат в произвольной программе, опередив Алину Загитову.
RT на русском 14:28
Происшествия

СК отказался проверять полицейских по заявлению Азара

Впоследствии Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских.
Право.ру 12:04
Энергетика

Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж

ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Военное дело 05 октября в 05:25
Политика

Путин повысил зарплаты президенту и премьеру

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Футбол

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском 07:20
Авто

Обновленная Lada Vesta станет «эксклюзивной»

Кстати говоря, АвтоВАЗ не стал ждать обновления и начал устанавливать на Lada Vesta новые ограничители дверей.
Российская газета 07:51
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Кино

Сэмюэл Л. Джексон ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе

Фильм Про 10:51
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное