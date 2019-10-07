В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

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