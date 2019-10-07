Политика
ИзвестияВ МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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Происшествия
Под Белгородом насмерть сбили троих велосипедистов
В Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.
RT на русском 12:20
Здоровье
Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
iReactor 05:48
Здоровье
В Москве более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа
В Москве более полутора миллионов человек сделали прививку от гриппа.
Комсомольская правда 06:32
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Армия и оружие
Глава МИД Турции объяснил иранскому коллеге действия Анкары в Сирии
Как следует из текста сообщения, глава иранского внешнеполитического министерства заявил, что Тегеран выступает против военных действий и поддерживает установление стабильной обстановки на территории Сирии.
РБК 16:36
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Единоборства
Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика
Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Экономика
В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента.
Lenta.ru 14:23
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Культура
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
Спаллетти уговорили возглавить «Милан»
Петербургский дневник 10:13
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Космос
Японская KAGRA присоединится к глобальной сети гравитационных антенн
Представители всех четырех работающих гравитационных антенн — LIGO, Virgo, KAGRA и GEO600 — подписали меморандум о договоренности, устанавливающий порядок совместных действий установок и обмен данными.
N+1 05 октября в 04:01
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК 04:48
Шоу-бизнес
Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
Рамблер 04:06
Киберспорт
Анонсирована Surviving the Aftermath – продолжение Surviving Mars
Paradox анонсировала стратегию Surviving the Aftermath – сиквел к Surviving Mars.
Cyber.sports.ru 12:32
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Авто
В Новосибирске разработают летающий автомобиль
Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 05 октября в 11:04
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Политика
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Президент РФ Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу провели совместно отпуск в сибирской тайге.
REGNUM вчера в 18:38
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Наука
«Зарождение» вирусов впервые записали на видео
Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.
МедиаПоток вчера в 06:54
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54