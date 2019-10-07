Политика
Газета.RuМИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД. Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации. "История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.
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Происшествия
Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота прошли Ла-Манш
Sudostroenie.info 09:58
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
РБК 16:15
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:04
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
Перри объяснил вмешательство США в дела «Нафтогаза»
Ранее сообщалось, что группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась назначить новое руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы затем подконтрольные компании смогли заключать выгодные для них сделки.
Взгляд.ру 13:45
Хоккей
Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.
Чемпионат 08:58
Авто
Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение
Известия 04 октября в 10:42
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Общество
Правнуку Сталина пригрозили убийством из-за квартиры
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад заявил, что в его адрес поступают угрозы расправой, пишет «МК».
Ореанда-Новости 15:45
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Политика
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
РИА Новости 16:10
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Экономика
Россияне ежегодно выбрасывают еды на 1,6 трлн рублей
Около 15% выброшенной еды оказалось картофелем, 5% — молочными продуктами.
Retailer.ru 04 октября в 11:32
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет
Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Gazeta.SPb 09:16
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07:42
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК вчера в 12:56
Футбол
Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Чемпионат 09:27
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51