"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД. Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации. "История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.

Армия и оружие Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.

Общество Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 миллионов рублей По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет получить 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за несогласованную акцию, прошедшую 27 июля.

Здоровье Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Общество Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Политика Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Гаджеты Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9 Компания Google выпустила новую версию требований для производителей устройств, которые устанавливают на них сервисы и приложения Google.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Финансы Евро и доллар удерживают свои позиции Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.

Политика Госдеп обвинил Россию и Китай в угрозе стабильности на Ближнем Востоке По словам Шенкера, в отличие от России и Китая, у США имеется "долгий послужной список по созданию мира, стабильности и процветания" на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Политика Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.

Происшествия В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.

Политика В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Происшествия Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.