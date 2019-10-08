Политика
Газета.RuМИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД. Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации. "История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:21, Ашберн
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ 06 октября в 18:25
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru вчера в 02:49
Политика
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 06 октября в 20:00
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском вчера в 08:31
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
ГЛАС.RU вчера в 09:30
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт вчера в 08:03
Единоборства
Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы
В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.
Телепрограмма вчера в 04:44
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости вчера в 05:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 06 октября в 12:14
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Эспером
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны России, глава военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой.
Военное дело вчера в 14:01
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Гаджеты
Недорогой iPhone SE 2 усилит позиции Apple на рынке смартфонов
Новая модель позволит компании улучшить свою позицию на рынке и как минимум на 10% увеличить продажи.
Astera вчера в 03:09
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Наука
Лучшее за день. 7 октября
Исследователи из России открыли новые закономерности развития вируса гриппа — что позволит создавать более действенные вакцины.
Индикатор вчера в 17:11
Армия и оружие
В Новосибирске могут прекратить производство Су-34
ГТРК Новосибирск 00:02
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шанс (г. Абакан) вчера в 23:16
Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Дума ТВ вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Авто
Китайские автомобили в России показывают неспешный рост продаж
В сентябре 2019 года на российском рынке реализовано 3 553 единиц автомобилей китайских брендов.
UsedCars.ru вчера в 08:52