Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД. Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации. "История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

МИД обвинил Украину в продолжении «насильственной украинизации» страны

РБКвчера в 16:02

МИД обвинил Украину в двойной дискриминации русского языка

Взгляд.рувчера в 13:46

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

Известиявчера в 14:30

МИД России обвинил власти Украины в дискриминации русского языка

Московский Комсомолецвчера в 14:00

МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

RT на русскомвчера в 14:00

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Газета.Ruвчера в 13:54

МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны

Комсомольская правдавчера в 14:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:21, Ашберн
Экономика

Лишние электросети тянут средства

Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ 06 октября в 18:25
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Футбол

Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru вчера в 02:49
Политика

В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги

Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 06 октября в 20:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском вчера в 08:31
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

ГЛАС.RU вчера в 09:30
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России

Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

iReactor вчера в 15:01
Фигурное катание

Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную

Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт вчера в 08:03
Единоборства

Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы

В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.
Телепрограмма вчера в 04:44
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости вчера в 05:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 06 октября в 12:14
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Эспером

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны России, глава военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой.
Военное дело вчера в 14:01
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Гаджеты

Недорогой iPhone SE 2 усилит позиции Apple на рынке смартфонов

Новая модель позволит компании улучшить свою позицию на рынке и как минимум на 10% увеличить продажи.
Astera вчера в 03:09
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Наука

Лучшее за день. 7 октября

Исследователи из России открыли новые закономерности развития вируса гриппа — что позволит создавать более действенные вакцины.
Индикатор вчера в 17:11
Армия и оружие

В Новосибирске могут прекратить производство Су-34

ГТРК Новосибирск 00:02
Экономика

Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации

Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шанс (г. Абакан) вчера в 23:16
Политика

ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса

Дума ТВ вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Единоборства

Боец ММА умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Авто

Китайские автомобили в России показывают неспешный рост продаж

В сентябре 2019 года на российском рынке реализовано 3 553 единиц автомобилей китайских брендов.
UsedCars.ru вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное