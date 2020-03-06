Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Подробнее о событии

Суд по MH17 в Нидерландах состоится, несмотря на коронавирус

РИА Новости07:54

Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

ТАСС04:21

МИД РФ заявил о грубом давлении на суд в деле МН17

URA.Ru04:07

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

РБК04:12

Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

Интерфакс04:05

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Lenta.ru03:55

МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17

RT на русском03:45
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Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна 14:51
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём сопернике Тони Фергюсоне на пресс-конференции в Нью-Йорке.
RT на русском 18:22
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
OAnews 00:59
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Политика

Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Live24 09:10
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ 04 марта в 13:00
Футбол

Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ

Еськов наказан за то, что в матче 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубин» (0:0) не показал вторую желтую карточку защитнику «Тамбова» Адесойе Ойеволе и не удалил его.
Metaratings 08:23
Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 15:35
Происшествия

В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова

В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Lenta.ru 07:29
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ 15:34
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ru 17:24
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
РБК 13:44
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Газета.Ru 02:19
Общество

Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Известия 16:31
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Происшествия

Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру

Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Известия 14:36
Общество

Британский суд опозорил шейха Дубая

Газета.Ru 12:31
Гаджеты

Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal

Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
CyberSport.ru 16:54
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Авторынок России пошел на снижение

Quto.ru вчера в 09:19
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Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 03 марта в 21:19
Кино

Кристиан Бейл сыграет злодея в четвёртом «Торе»

Оригинал: По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром».
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Армия и оружие

В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»

Обозреватели китайского издания «Чжунго цзюньван» восхитились возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) «Ясень-М», считая ее основной составляющей «свирепого русского кита».
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