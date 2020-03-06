Политика
Lenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Единоборства
Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём сопернике Тони Фергюсоне на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Футбол
Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ
Еськов наказан за то, что в матче 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубин» (0:0) не показал вторую желтую карточку защитнику «Тамбова» Адесойе Ойеволе и не удалил его.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Происшествия
В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова
В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
Общество
Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев
Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Общество
Британский суд опозорил шейха Дубая
Гаджеты
Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal
Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
Авто
Авторынок России пошел на снижение
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Кино
Кристиан Бейл сыграет злодея в четвёртом «Торе»
Оригинал: По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром».
Армия и оружие
В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»
Обозреватели китайского издания «Чжунго цзюньван» восхитились возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) «Ясень-М», считая ее основной составляющей «свирепого русского кита».