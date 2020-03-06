Политика
РБКМИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Авто
Hyundai анонсировал обновленную Hyundai Creta для России
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала скорый выход на российский рынок обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
Общество
Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР
Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом выявили в Иране
Представитель Минздрава Ирана рассказал о рекордном росте числа случаев заражения новым типом коронавируса.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Армия и оружие
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
«Легкие плавились»: Иосиф Пригожин попал в реанимацию
Пригожин в целом не имеет ничего против масок, тем не менее считает, что в наше время многие люди просто-таки глумятся над вирусом при помощи этих же масок.
Футбол
Напряжение в «Локомотиве». Семин не стал комментировать слова Кикнадзе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
Политика
Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана
Русскоязычные пользователи Twitter обратили внимание на символические предметы интерьера в зале Кремля, на фоне которых российский президент Владимир Путин принимал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Владимир Путин прибыл в Иваново
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса
Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Происшествия
В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения
Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
Общество
Валентина Матвиенко рассказала, как она бережётся от коронавируса
Россию эпидемия коронавируса по большому счёту не коснулась — в том числе благодаря правильным и своевременно принятым профилактическим мерам.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.