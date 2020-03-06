Политика

РБКРБКМИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Суд по MH17 в Нидерландах состоится, несмотря на коронавирус

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Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

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Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

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Представитель Минздрава Ирана рассказал о рекордном росте числа случаев заражения новым типом коронавируса.
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Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
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МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
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Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
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Парламентская газета 05:28
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После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены

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