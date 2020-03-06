Политика
Lenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Армия и оружие
В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ
Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Общество
В России изменят систему оплаты отпусков, больничных и декретов
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных, декретов и отпусков.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI обвалилась на 10%
Закрытие торгов на бирже показало, что цена на нефть марки WTI опустилась на 10%.
Наука
Сейсмологи помогли получить детальные изображения человеческого мозга
Технология сейсмической визуализации помогла в получении детального изображения человеческого мозга, это пример синергии различных областей науки.
Энергетика
Электростанцию за $1,2 млрд построит в Узбекистане саудовская компания
Соглашение о строительстве газотурбинной электростанции мощностью 1,5 ГВт подписали саудовская компания ACWA Power и министерство энергетики Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.
Фигурное катание
Российский фигурист Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров
Российский фигурист Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. По сумме двух программ спортсмен получил 245,09 балла.
Общество
Благотворительные фонды раскритиковали поправку к Конституции о детях
Сразу 27 благотворительных и общественных фондов обратились к Совету по правам человека при президенте с просьбой отредактировать поправку к Конституции о детях и попечительстве.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры
В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
Экономика
Акции TCS Group рухнули на 20% на новостях о болезни Олега Тинькова
Котировки депозитарных расписок TCS Group рухнули на 20% на Московской бирже рухнули на 20% после новостей о болезни основателя компании Олега Тинькова и налоговых претензиях к нему со стороны властей США.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Голосование по Конституции: ВЦИОМ изучил мнение россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как граждане нашей страны относятся к голосованию по внесению правок в Конституцию.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Происшествия
В Петербурге более 60 человек проверяют на коронавирус
В Санкт-Петербурге госпитализированы 64 человека. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению, передает ОТР.