Политика
Lenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Футбол
«Реал» позволил Модричу искать новый клуб
Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство «сливочных» позволило хорвату начать поиски нового клуба и вести переговоры с потенциальными покупателями.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Общество
У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
Хоккей
Шашков: «Когда забил в овертайме — как будто в облака улетел!»
Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу над «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3 ОТ.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
"Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%. Премьер-министр республики Бойко Борисов назвал это "символическим подарком".
Наука
Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Игры
Авторы Amnesia анонсировали продолжение хоррора
Политика
Путин упростит процедуру получения социальных пособий на детей
Президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, направленный на упрощение процедуры получения социальных пособий для граждан страны.
Общество
Заразившийся коронавирусом сотрудник РФС выздоровел
Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Общество
Посольство Италии посоветовало согражданам не ездить в Россию
Воздержаться от поездки посоветовали даже при малейших симптомах простуды, кашля, температуры или гриппа.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Гаджеты
Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров
Футбол
Игонин и Трубач ставят на поражение ЦСКА и ничью «Спартака» с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.
Происшествия
В Химках загорелось здание школы бокса
В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Политика
Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ.
Политика
Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не помогают успокоить население страны, считают американские эксперты.
Технологии
Stratolaunch вернется к полетам в сентябре
Компания Stratolaunch с сентября 2020 года планирует возобновить испытательные полеты Stratolaunch Model 351 — самолета с самым длинным крылом в мире, сообщает SpaceNews со ссылкой на выступление вице-президента компании.
Футбол
Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» пройдет в Химках
Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Хоккей
«Ак Барс» в третий раз подряд обыграл «Нефтехимик» в плей-офф КХЛ
«Нефтехимик» дома проиграл «Ак Барсу» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча дошла до овертайма и завершилась со счетом 1:2.
Происшествия