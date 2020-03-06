Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Суд по MH17 в Нидерландах состоится, несмотря на коронавирус

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Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

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МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17

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Lenta.ru03:55

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

РБК04:12
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

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Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу над «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3 ОТ.
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"Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%. Премьер-министр республики Бойко Борисов назвал это "символическим подарком".
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Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека

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Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

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Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье

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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.
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В Химках загорелось здание школы бокса

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
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Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу

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Компания Stratolaunch с сентября 2020 года планирует возобновить испытательные полеты Stratolaunch Model 351 — самолета с самым длинным крылом в мире, сообщает SpaceNews со ссылкой на выступление вице-президента компании.
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Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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«Нефтехимик» дома проиграл «Ак Барсу» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча дошла до овертайма и завершилась со счетом 1:2.
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