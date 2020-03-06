Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

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МИД РФ заявил о грубом давлении на суд в деле МН17

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МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17

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Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

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Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
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Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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Задержан руководитель федерального предприятия в Новосибирской области

В Куйбышеве в пятницу был задержан глава федерального казенного предприятия «Анозит» Игорь Куканов и его заместитель, коммерческий директор предприятия Юрий Хромушкин.
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Футбол

Итальянские арбитры отстранены от матчей еврокубков из-за коронавируса

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В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
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Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

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Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы

После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
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Систему оплаты больничных листов и декретных отпусков изменят в России

Кардинальную реформу системы оплаты больничных, декретных и очередных отпусков готовят в России, сообщает газета «Известия».
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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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