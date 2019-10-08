Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruМИД России обвинил власти Украины в насильственной украинизации страны

В МИД России выразили сожаление из-за того, что новая власть продолжает курс, взятый еще предыдущей властью, направленный на тотальную и насильственную украинизацию страны. Российское ведомство также отметило, что русский язык подвергается двойной дискриминации.
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МИД обвинил Украину в продолжении «насильственной украинизации» страны

РБКвчера в 16:02

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Газета.Ruвчера в 13:54

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

Известиявчера в 14:30

МИД России обвинил власти Украины в дискриминации русского языка

Московский Комсомолецвчера в 14:00

МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

RT на русскомвчера в 14:00

МИД РФ указал на «двойную дискриминацию» в отношении русского языка на Украине

ФАНвчера в 15:03

МИД обвинил Украину в двойной дискриминации русского языка

Взгляд.рувчера в 13:46
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Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе

Газета.Ru 02:00
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Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие

Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Политика

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Следователи Белгородской области объявили в розыск бывшего начальника исправительной колонии №4 Сергея Макарова, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Вести.Ru 09:23
Общество

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Футбол

Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака»

Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун сообщил, что кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
Газета.Ru 07:43
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Политика

Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Армия и оружие

На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе

7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
Lenta.ru 10:44
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Спорт

IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Pravda.Ru 08:57
Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета 04:15
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Наука

Сезон размножения некоторых птиц изменился из-за глобального потепления

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале «Биология глобальных изменений», морские птицы на севере Тихого океана начинают сезон размножения раньше, чем остальные виды.
Хайтек 09:56
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия

Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Деловая газета. Юг 09:07
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Экономика

Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы

Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 02:05
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

Амур.инфо вчера в 04:42
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