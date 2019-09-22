Политика

BFM.ruBFM.ruМИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом. Запись ведомства выложена на странице во «ВКонтакте».
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

В МИД России назвали заключение пакта с нацистской Германией вынужденным

Московский Комсомолец13:42

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Lenta.ru12:01

Историк раскритиковал заявление МИД России о союзе СССР и Германии

URA.Ru13:09

МИД назвал вынужденным шагом заключение СССР пакта Молотова — Риббентропа

РБК12:32

МИД РФ: заключение пакта о ненападении с нацистской Германией было вынужденным шагом

ТАСС13:24

МИД России высоко оценил «пакт Молотова-Риббентропа»

Эхо Москвы14:00

МИД России положительно оценил пакт Молотова-Риббентропа

Дилетант10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Общество

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru 17:29
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Футбол

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Авто

Lada Ellada вошла в ТОП-5 самых популярных электрокаров в России

SpeedMe 02:48
Происшествия

На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом

РБК 17:44
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 17:37
Армия и оружие

В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

Известия 19:10
Здоровье

В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи лекарств

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал инициативу Минздрава о выдаче пациентам бесплатных лекарств по рецепту, передает RT.
Газета.Ru 11:28
Экономика

Синоптики отметили усиление признаков изменения климата

Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море

Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости 20:15
Политика

В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости 19 сентября в 19:54
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Политика

Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США

РИА Новости 15:45
Космос

Двойному пульсару предсказали полвека радиомолчания

Астрофизики предсказали исчезновение радиоизлучения от двойного пульсара PSR J1906+0746 около 2028 года.
N+1 17 сентября в 20:02
Общество

Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение

Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией АРАS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Авто

В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога

Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Происшествия

Американец сделал предложение своей возлюбленной и умер

Наша версия вчера в 10:42
Здоровье

Два разных человека: фотоподборка людей до и после похудения

Убедитесь в этом сами в нашей фотоподборке. Материалы по теме Алтайский край стал лидером среди регионов по числу людей с ожирением
АМИТЕЛ 19:32
Армия и оружие

СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов

Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества.
РБК 14:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко

Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Политика

Двоих человек задержали у «Зоны 51» в США

Два человека были задержаны сотрудниками полиции недалеко от секретной военной базы США «Зона 51», расположенной в американском штате Невада.
iReactor 20 сентября в 17:21
Наука

Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника

Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Футбол

Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное