Политика
BFM.ruМИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом. Запись ведомства выложена на странице во «ВКонтакте».
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Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera 20 сентября в 12:46
Политика
Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине.
ТК Звезда 11:11
Армия и оружие
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
RT на русском 15:25
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче чемпионата Испании
«Барселона» уступила «Гранаде» в матче пятого тура чемпионата Испании.
Vprognoze.ru 03:09
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Авто
Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок
Узбекская автомобильная марка Ravon возвращается на российский рынок, пересмотрев ценовую политику.
ФАН вчера в 13:52
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Гаджеты
Новый софт обеспечит «бесконечную» работу PCIe Gen4 SSD Samsung
Игромания.ру 19 сентября в 09:50
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Общество
Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве
В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.
РБК 11:10
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Гаджеты
Xiaomi показала премиальный телевизор Xiaomi TV Pro до анонса
Компания Xiaomi опубликовала новые официальные изображения флагманского телевизора Xiaomi TV Pro, который предложит пользователям еще большее погружение благодаря рамкам минимальной толщины.
iXBT.com 19 сентября в 13:52
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами.
РБК 14:39
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 10:21
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Шоу-бизнес
Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Взгляд.ру 12:38
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21