с чего всё началось

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом. Запись ведомства выложена на странице во «ВКонтакте».

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Теннис Медведев одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге После матча Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Общество Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Футбол Севилья — Реал 0:1 Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Культура Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы» Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.

Экономика Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез» Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».

Экономика Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

Кино В Благовещенске подвели итоги фестиваля «Амурская осень» В минувшие выходные в Благовещенске подвели итоги фестиваля и вручили награды.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Космос Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Происшествия 15 россиян пострадало в ДТП с туристическим автобусом в Турции Генеральное консульство РФ сообщает, что в результате аварии, случившейся с туристским автобусом в провинции Анталья пострадали пятнадцать российских туристов.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Футбол Андрей Кобелев: «„Динамо“ выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком» Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке — Просто месяц назад в интервью «СЭ» вы сказали: «Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора».

Футбол Кононов может уйти в отставку уже 25 сентября Руководство московского "Спартака" может уволить главного тренера клуба Олега Кононова в том случае, если команда проиграет в матче Кубка России. сообщает "Рейтинг букмекеров".

Единоборства Дагестанский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира Как сообщает ТАСС, дагестанский борец Абдулрашид Садулаев завоевал очередное золото на первенстве мира, которое проходило в городе Нур-Султане.

Шоу-бизнес В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.

Происшествия У координатора омского штаба Навального прошли обыски У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».