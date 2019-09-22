Политика

BFM.ruBFM.ruМИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом. Запись ведомства выложена на странице во «ВКонтакте».
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с чего всё началось
СССР заключил пакт о ненападении с Германией в 1939 году, чтобы укрепить обороноспособность страны, это была вынужденная мера, сообщило российское внешнеполитическое ведомство твитом
 в рамках публикации материалов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Вести.Ruвчера в 13:56

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МИД объяснил цель пакта Молотова-Риббентропа

Вести.Ruвчера в 13:57

МИД назвал вынужденным шагом заключение СССР пакта Молотова — Риббентропа

РБКвчера в 12:32

МИД РФ: заключение пакта о ненападении с нацистской Германией было вынужденным шагом

ТАССвчера в 13:24

Историк раскритиковал заявление МИД России о союзе СССР и Германии

URA.Ruвчера в 13:09

В МИД России назвали заключение пакта с нацистской Германией вынужденным

Московский Комсомолецвчера в 13:42

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Lenta.ruвчера в 12:01

МИД России высоко оценил «пакт Молотова-Риббентропа»

Эхо Москвывчера в 14:00
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Теннис

Медведев одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге

После матча Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.
iReactor вчера в 12:37
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия вчера в 22:30
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 21 сентября в 07:18
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Общество

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол

Севилья — Реал 0:1

Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Культура

Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»

Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 21 сентября в 12:01
Экономика

Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез»

Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».
Твой Иркутск вчера в 22:30
Наука

Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

ФАН 21 сентября в 07:33
Экономика

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Кино

В Благовещенске подвели итоги фестиваля «Амурская осень»

В минувшие выходные в Благовещенске подвели итоги фестиваля и вручили награды.
Российская газета вчера в 23:37
Политика

Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru вчера в 11:44
Экономика

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Космос

Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou

Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
Происшествия

На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru 21 сентября в 07:15
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия

15 россиян пострадало в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Генеральное консульство РФ сообщает, что в результате аварии, случившейся с туристским автобусом в провинции Анталья пострадали пятнадцать российских туристов.
Радио Комсомольская правда 21 сентября в 14:08
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Футбол

Андрей Кобелев: «„Динамо“ выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком»

Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке — Просто месяц назад в интервью «СЭ» вы сказали: «Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора».
Спорт-Экспресс вчера в 10:45
Футбол

Кононов может уйти в отставку уже 25 сентября

Руководство московского "Спартака" может уволить главного тренера клуба Олега Кононова в том случае, если команда проиграет в матче Кубка России. сообщает "Рейтинг букмекеров".
Газета.Ru вчера в 08:26
Единоборства

Дагестанский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

Как сообщает ТАСС, дагестанский борец Абдулрашид Садулаев завоевал очередное золото на первенстве мира, которое проходило в городе Нур-Султане.
Лезги газет вчера в 12:46
Шоу-бизнес

В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой

После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.
Дни.ру 21 сентября в 10:13
Происшествия

У координатора омского штаба Навального прошли обыски

У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:39
Происшествия

В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов

В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.
Lenta.ru вчера в 20:15
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