Политика
BFM.ruМИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом. Запись ведомства выложена на странице во «ВКонтакте».
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с чего всё началось
СССР заключил пакт о ненападении с Германией в 1939 году, чтобы укрепить обороноспособность страны, это была вынужденная мера, сообщило российское внешнеполитическое ведомство твитом в рамках публикации материалов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.Вести.Ruвчера в 13:56
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В МИД России назвали заключение пакта с нацистской Германией вынужденным
Московский Комсомолецвчера в 13:42
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Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Теннис
Медведев одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге
После матча Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.
iReactor вчера в 12:37
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 21 сентября в 07:18
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Культура
Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 21 сентября в 12:01
Экономика
Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез»
Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».
Твой Иркутск вчера в 22:30
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
ФАН 21 сентября в 07:33
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Кино
В Благовещенске подвели итоги фестиваля «Амурская осень»
В минувшие выходные в Благовещенске подвели итоги фестиваля и вручили награды.
Российская газета вчера в 23:37
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru вчера в 11:44
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Авто
Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису
32CARS.ru 21 сентября в 07:15
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия
15 россиян пострадало в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Генеральное консульство РФ сообщает, что в результате аварии, случившейся с туристским автобусом в провинции Анталья пострадали пятнадцать российских туристов.
Радио Комсомольская правда 21 сентября в 14:08
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Футбол
Андрей Кобелев: «„Динамо“ выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком»
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке — Просто месяц назад в интервью «СЭ» вы сказали: «Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора».
Спорт-Экспресс вчера в 10:45
Футбол
Кононов может уйти в отставку уже 25 сентября
Руководство московского "Спартака" может уволить главного тренера клуба Олега Кононова в том случае, если команда проиграет в матче Кубка России. сообщает "Рейтинг букмекеров".
Газета.Ru вчера в 08:26
Единоборства
Дагестанский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Как сообщает ТАСС, дагестанский борец Абдулрашид Садулаев завоевал очередное золото на первенстве мира, которое проходило в городе Нур-Султане.
Лезги газет вчера в 12:46
Шоу-бизнес
В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.
Дни.ру 21 сентября в 10:13
Происшествия
У координатора омского штаба Навального прошли обыски
У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:39
Происшествия
В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов
В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.
Lenta.ru вчера в 20:15