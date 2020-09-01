В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
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В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
С чего всё началось
МИД России оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии
Россия не вмешивается в дела Белоруссии, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Москва уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно.
РИА Новости13:38
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