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Lenta.ru
Lenta.ru

В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии

В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД России оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Россия не вмешивается в дела Белоруссии, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Москва уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно.
РИА Новости13:38
Подробнее о событии
Lenta.ru

В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии

Lenta.ru14:24
RT на русском

МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

RT на русском13:29
Московский Комсомолец

В России ответили на угрозы санкций со стороны США из-за Белоруссии

Московский Комсомолец13:44
РИА Новости

МИД России оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

РИА Новости13:38
Комсомольская правда

МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»

Комсомольская правда13:47
РЕН ТВ

Рябков призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии

РЕН ТВ12:59
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия способствует решению проблем в Белоруссии

Газета.Ru13:36

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб
Коммерсантъ11:36

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Apple анонсирует новое устройство вместе с iPhone 12

Стоит напомнить, что изначально устройство должно было быть анонсировано вместе с iPhone SE второго поколения в начале этого года, прежде чем скрытые проблемы вынудили Apple перенести дату выпуска на несколько месяцев.
МИТ07:14

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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Появилось новое рекламное видео PlayStation 5

В интернете появилось новое рекламное видео PlayStation 5. Сюжет показывает главные особенности приставки, а также обещает более глубокое погружение в игровые миры за счет реализации инноваций в графической части.
Дни2414:30

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
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За сутки коронавирус выявлен у 76 жителей Челябинской области

На утро 1 сентября в Челябинской области подтверждены 14 тыс. 477 случаев заболевания COVID-19 – за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 76 жителей региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ102:25

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости12:17
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