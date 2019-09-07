Россия и Украина провели взаимный обмен заключенными. Этого бы не произошло, если бы лидеры обеих стран не выполнили достигнутые ранее договоренности. Новая администрация Украины проявила здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предыдущих властей, заметили в ведомстве.

Политика В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия и Украина могли бы обменяться задержанными кораблями.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17 В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Единоборства Порье и Нурмагомедов прибыли на бой Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.

Шоу-бизнес Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.

Религия Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.

Происшествия Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Космос Изображение Сатурна показывает резкое разделение между днем и ночью на его кольцах Во время равноденствия, которое происходит примерно раз в 15 лет, кольца непосредственно граничат с Солнцем, что означает, что они получают очень мало прямого света, и тень Сатурна на кольцах является самой длинной.

Автоспорт Райкконен потеряет позиции на решетке после смены коробки передач После изучения повреждений в команде из Хинвиля признали, что продолжить уик-энд можно только в случае замены коробки передач.

Футбол Роналду проводит 159-й матч за сборную. До рекорда Буффона — 17 игр В Европе Роналду идет пятым, уступая испанцам Серхио Рамосу (166) и Икеру Касильясу (167), латвийцу Виталию Астафьеву (167) и рекордсмену континента итальянцу Джанлуиджи Буффону (176).

Футбол Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборе Евро-2020 Сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе А. Встреча, состоявшаяся 7 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу комадны Гарета Саутгейта.

Космос Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.

Политика В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20% Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.

Баскетбол Литва подала протест на результат матча с Францией Сегодня, 7 сентября, в Китае прошёл матч второго тура второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в квартете L, в котором сборная Франции встретилась с командой Литвы.