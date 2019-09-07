Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°МИД России оценил готовность Зеленского к компромиссам

Россия и Украина провели взаимный обмен заключенными. Этого бы не произошло, если бы лидеры обеих стран не выполнили достигнутые ранее договоренности. Новая администрация Украины проявила здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предыдущих властей, заметили в ведомстве.
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