Политика
Газета.RuМИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией. Текст заявления был опубликован в Facebook диппредставительства.
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МИД прокомментировал обвинения в адрес России в смерти основателя «Белых касок»
Российская газета03:32
МИД отреагировал на сообщения СМИ о связи гибели основателя «Белых касок» с РФ
Московский Комсомолец03:30
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