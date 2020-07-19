Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД России опроверг информацию об освобождении двух россиян в Ливии

МИД России и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) не подтвердили информацию об освобождении в Ливии двух сотрудников ФЗНЦ, россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Ранее об этом сообщили источники телеканала «Аль-Хадас». «МИД России не подтверждает»,— сообщило ведомство ТАСС.
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МИД опроверг данные о передаче Турции задержанных в Ливии двоих россиян

РБКвчера в 16:18

МИД России опроверг информацию об освобождении двух россиян в Ливии

Коммерсантъвчера в 16:55

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ТАССвчера в 15:57

МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

РИА Новостивчера в 15:35

В Фонде защиты национальных ценностей не подтвердили освобождение двух россиян в Ливии

Интерфаксвчера в 15:44
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РИА Новости 17 июля в 13:30
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Российские учителя, частные репетиторы и специалисты оценили оценили, насколько сложными были задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который выпускники сдали в минувший четверг, 16 июля.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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Происшествия

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Lenta.ru вчера в 17:13
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Общество

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Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
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Общество

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Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео

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Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
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Минздрав Колымы рассказал, почему умерла 7-я пациентка с коронавирусом

Минздрав Магаданской области рассказал, почему скончалась 7-я пациентка с коронавирусом. Информация о ее смерти появилась 19 июля.
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