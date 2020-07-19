МИД России и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) не подтвердили информацию об освобождении в Ливии двух сотрудников ФЗНЦ, россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Ранее об этом сообщили источники телеканала «Аль-Хадас». «МИД России не подтверждает»,— сообщило ведомство ТАСС.

МИД России опроверг информацию об освобождении двух россиян в Ливии

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