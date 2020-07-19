Политика
КоммерсантъМИД России опроверг информацию об освобождении двух россиян в Ливии
МИД России и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) не подтвердили информацию об освобождении в Ливии двух сотрудников ФЗНЦ, россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Ранее об этом сообщили источники телеканала «Аль-Хадас». «МИД России не подтверждает»,— сообщило ведомство ТАСС.
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Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
Газета Культура 11:13
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 22:26
Общество
Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
"В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.", — говорится в отчете Министерство допустило 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета.
Коммерсантъ 20:39
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей 00:26
Общество
На Алтае за сутки выявили 19 носителей коронавируса
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 19 новых носителей.
REGNUM 16 июля в 23:04
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Экономика
Прибыль российских банков в июне выросла в 140 раз по сравнению с маем
Вклады физлиц тоже существенно выросли – плюс 1,9%. По мнению регулятора, это означает, что в экономике страны наметилась стабилизация, которой способствуют программы господдержки.
Ведомости 17:17
Общество
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан
Самолет с возвращающимися на родину гражданами из нескольких стран Африки и из Иордании приземлился в московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 20 июля.
Известия 21:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в ряде южных регионов России
Жаркая погода с температурой около +40 °С ожидается на этой неделе в ряде южных регионов России.
RT на русском 20:10
Футбол
Сульшер оценил игру Де Хеа в матче Кубка Англии против «Челси»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил игру вратаря команды Давида Де Хеа в матче 1/2 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает 101 Great Goals.
Газета.Ru 17:08
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович оказалась обладательницей московской недвижимости
Как только стало известно о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович, актрису из «Папиных дочек» тут же стали обвинять в расчетливости.
Bimru.ru 11:03
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
Древние сооружения на Марсе обнаружил виртуальный археолог Джин Уорд.
Экономика сегодня 07:03
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Футбол
Маурицио Сарри — о возможном увольнении: «Вы когда-нибудь видели пилота «Формулы-1», боявшегося скорости?»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что не беспокоится о своем возможном увольнении из клуба.
Матч ТВ 22:12
Экономика
Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП
Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года.
Газета.Ru 19:37
Здоровье
Британские медики назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника
Медики из Великобритании назвали пять основных симптомов, которые могут указывать на рак кишечника.
Актуальные Новости вчера в 13:10
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой
В новосибирских СМИ прошла информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой, который также работал в руководстве завода «Экран» и компании «РАТМ».
Новая Сибирь 13:03
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Шоу-бизнес
«Ленфильм» поздравил Василия Ливанова с 85-летием
Телеканал Санкт-Петербург 14:38
Футбол
«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ 16:32
Общество
Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле
Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.
ТАСС 17:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
Vprognoze.ru 18:43
Политика
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК 19:58