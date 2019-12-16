Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД. Ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине обнародовала в Женеве доклад, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами

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