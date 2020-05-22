Политика
ИзвестияМИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН
МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
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Подход должен быть прагматичным. До тех пор, пока Договор остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора.
— Александр Грушко, российский политикАргументы недели 03:04
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Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Общество
Собянин: Москве удалось избежать «худшего сценария» с коронавирусом
В Москве удалось избежать «худшего сценария» развития ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 09:17
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Общество
Подмосковье отменяет пропускной режим
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
65 мурманских силовиков заразились коронавирусом
Мурманск, 22 мая 2020, 17:51 — REGNUM В одной из силовых структур Мурманска выявлен очаг заражения коронавирусом.
REGNUM 10:51
Происшествия
Найден черный ящик с упавшего в Пакистане самолета
Найден бортовой самописец с пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», рухнувшего 22 мая на жилые районы города Карачи.
Lenta.ru 11:38
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 06:21
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России
Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России принят в третьем, окончательном чтении, 21 мая сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.
ИА Красная Весна вчера в 06:38
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Pravda.Ru 10:17
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Путешествия
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Комсомольская правда 07:24
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Здоровье
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
В Мадриде и Барселоне смягчат ограничительные меры с 25 мая
Власти Испании смягчат для Мадрида и Барселоны ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, с 25 мая, сообщили в министерстве здравоохранения страны в пятницу.
Вестник Кавказа 09:35
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Радий Хабиров предложил правительству внести некоторые изменения в документ и поручил вернуть пожилым людям возможность выезжать в сады.
Kursk.com вчера в 12:07
Общество
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36