Политика
Газета.RuМИД России осудил атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
В МИД подчеркнули, что эти атаки могут привести к дисбалансу мирового рынка углеводородов и к удару по мировой экономике. "Решительно осуждаем удары по невоенным целям", - отметили в МИД. Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
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Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
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Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
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Денисова объяснила, как удалось провести обмен пленными
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Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
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Kia Stinger получил богатую комплектацию в России
Компания Kia объявила о появлении на российском рынке Kia Stinger в исполнении Style.
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Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
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АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
Новая концепция #CLUB предлагается для трех семейств автомобилей марки LADA: Granta, XRAY и Largus.
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Гари Невилл: «Агент Погба — позор для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал агента Поля Погба Мино Райолу.
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