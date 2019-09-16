Политика
Газета.RuМИД России осудил атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
В МИД подчеркнули, что эти атаки могут привести к дисбалансу мирового рынка углеводородов и к удару по мировой экономике. "Решительно осуждаем удары по невоенным целям", - отметили в МИД. Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Российские волейболистки проиграли Китаю на Кубке мира
Волейболистки из России потерпели первое поражение на Кубке мира, проходящем в Японии. Со счетом 0:3 спортсменки из РФ уступили Китаю.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
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Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
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Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
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РБК 09:41
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Названа дата презентации нового Toyota Land Cruiser 300
По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.
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Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
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На сегодняшний день в Саратовской области прививки против гриппа сделали 202 124 человека - в том числе 51 991 ребенок и 150 133 взрослых.
Взгляд-инфо 08:53
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
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В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ
Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA.
РБК 08:12
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
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В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
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Российская газета 07:56
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Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
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Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября
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Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД) Игоря Корнета.
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
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Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»
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Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
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Общество
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
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Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 14 сентября в 13:16