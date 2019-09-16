Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России осудил атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

В МИД подчеркнули, что эти атаки могут привести к дисбалансу мирового рынка углеводородов и к удару по мировой экономике. "Решительно осуждаем удары по невоенным целям", - отметили в МИД. Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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