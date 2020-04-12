с чего всё началось

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Шоу-бизнес Пугачеву восхитили праздничные наряды дочери и внучки Примадонна соскучилась по своим родным в изоляции. Певица поздравила семью с праздником, восхитившись яркими нарядами Орбакайте и внучки. 2

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 104

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,5K

Общество ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 219

Общество Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары. 29

Общество Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков. 33

Политика Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. 568

Технологии Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики «Имею скафандр — готов путешествовать» — блестящая приключенческая фантастика, полная экшена, ярких персонажей, удивительных событий и стремления к исследованию космических далей.

Происшествия Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.

Политика Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус Президент России Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства. 367

Происшествия Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна. 183

Политика МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию «На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении. 2

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 714

Здоровье Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения. 1