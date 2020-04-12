Общество
Газета.RuМИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
"Напоминаем коллегам из Госдепартамента, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин", — говорится в публикации МИД в Facebook.РИА Новости11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес
Пугачеву восхитили праздничные наряды дочери и внучки
Примадонна соскучилась по своим родным в изоляции. Певица поздравила семью с праздником, восхитившись яркими нарядами Орбакайте и внучки.
ФАН 06:35
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза
Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
Вечерняя Москва 05:17
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Технологии
Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики
«Имею скафандр — готов путешествовать» — блестящая приключенческая фантастика, полная экшена, ярких персонажей, удивительных событий и стремления к исследованию космических далей.
Популярная механика 05:16
Происшествия
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго
Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Политика
Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус
Президент России Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства.
РИА Новости 10 апреля в 10:23
Экономика
Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
Общество
Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа.
ТАСС 14:51
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Происшествия
Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Происшествия
В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне
RT на русском вчера в 05:42
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru вчера в 11:24
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Здоровье
Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины
Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Политика
Зеленский пообещал миллион долларов за создание вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил замглавы Виктор Ляшко.
РИА Новости 06:16
Политика
Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса
Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
Взгляд.ру 08:17