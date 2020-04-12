с чего всё началось

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.

Общество «Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер. 10

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 337

Общество Возможность продления ограничений после 30 апреля оценила Голикова Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с официальным заявлением, в котором спрогнозировала сроки полной отмены всех ограничительных мер, действующих на территории страны, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 70

Армия и оружие ВВС США объединили свои системы энергетического оружия Полевые испытания первой системы высокоэнергетического лазерного оружия проведет Бюро стратегического планирования и экспериментального развития ВВС США (SDPE) на авиабазе Райт-Паттерсон, штат Огайо, сообщает 6 апреля интернет ресурс Центра аэрокосмический испытаний на базе ВВС США Эдвардс. 1

Общество YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому. 216

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 373

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 305

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 3

Политика Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. 604

Общество Полиция работает на всех въездах в Москву Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. 2,3K

Авто Появились фото салона кроссовера Kia Sonet Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным. 6

Космос Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе Осенью прошлого года одна из ярчайших звезд на небе, Бетельгейзе, начала резко тускнеть.

Шоу-бизнес Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. 621

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 159

Общество Борис Джонсон выписался из больницы Руководитель кабмина находится в отличном настроении. О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. 304

Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 59