с чего всё началось

Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает.

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.

Шоу-бизнес Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее. 21

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 290

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 1K

Происшествия Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. 2,3K

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 2,3K

Общество На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,5K

Происшествия Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города. 15

Киберспорт Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.

Финансы Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее. 70

Экономика Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия. 2

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 407

Общество В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".