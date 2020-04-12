Политика
Газета.RuМИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить322
Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:12
с чего всё началось
"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин", - говорится в сообщении МИД России в Facebook.Российская газета13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
«Космос без Гагарина»: Рогозина возмутило поздравление госдепартамента США с Днем космонавтики
Комсомольская правда17:26
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Происшествия
В Иркутске задержаны сбежавшие из психиатрической больницы пациенты
Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
BFM.ru 06:10
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Футбол
Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс 17:45
Армия и оружие
В России отмечают День войск противовоздушной обороны
Вести.Ru вчера в 23:06
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента
Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings вчера в 09:35
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
RT на русском 20:10
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Общество
Академик РАН сообщил сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Ведущий инфекционист Виктор Малеев дал прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса в России.
Территория новостей вчера в 06:21
Происшествия
Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Киберспорт
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Наука
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
Футбол
Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN
Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.
Sports.ru 16:49
Экономика
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Известия 13:00
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики
Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 17:36
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
Политика
Глава Минэнерго США ожидает усиления нефтепромышленности после кризиса
Нефтяная промышленность вскоре восстановится после кризиса и укрепится еще сильнее, считает министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Росбалт 20:59
Энергетика
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
РИА Новости 13:54