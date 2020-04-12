с чего всё началось

Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает.

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.

Общество Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. 55

Шоу-бизнес Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее. 22

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,7K

Футбол Хавбек БАТЭ Нехайчик забил прямым ударом с углового в игре с «Минском» Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил гол прямым ударом с углового в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0). 31-летний экс-хавбек московского «Динамо», «Томи» и «Оренбурга» забил в ворота российского голкипера Артема Леонова.

Энергетика Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая. 1,1K

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,6K

Шоу-бизнес Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца В 2011-м Шварценеггер и Шрайвер развелись. Ранее сообщалось что сын Арни повторил сцену с отцом из "Терминатора".

Общество В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 425

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 61 Число инфицированных коронавирусом за сутки в Бурятии увеличилось до 61, выздоровели 12 человек, сообщили РИА Новости в правительстве республики. 64

Происшествия Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. 2,3K

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,8K

Общество В Курганской области введен пропускной режим Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим. 105

Здоровье Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова, где недавно произошла вспышка коронавирусной инфекции. 185

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 179