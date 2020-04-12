Политика
Газета.RuМИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.
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Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:12
с чего всё началось
"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин", - говорится в сообщении МИД России в Facebook.Российская газета13:58
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«Космос без Гагарина»: Рогозина возмутило поздравление госдепартамента США с Днем космонавтики
Комсомольская правда17:26
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