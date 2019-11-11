с чего всё началось

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.

МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

Общество Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

Политика Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.

Происшествия Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.

Здоровье Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку Обновлено в 12:06 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.

Общество Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.

Шоу-бизнес 51-летний Максим Фадеев пережил клиническую смерть 28 октября ряд СМИ сообщил, что у 51-летнего Максима Фадеева случился сердечный приступ.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Авто Chevrolet официально представила новые Chevrolet Blazer и Menlo Презентация стильного электрического кроссовера Chevrolet Menlo EV и семиместного паркетника Chevrolet Blazer 2020 модельного года состоялась на днях.

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Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

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Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество Сбербанк запустил сервис доставки продуктов СберМаркет Проект запущен на базе Instamart — сервиса доставки продуктов, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года.

Хоккей Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".