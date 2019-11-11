Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
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 МИДа указывается на то, что власти Боливии были готовы вести диалог с оппозицией, но та «развязала» волну насилия и не позволила завершить президентский мандат Моралеса.
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