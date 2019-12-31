В МИД РФ предупредили, что совершенное по указу президента США Дональда Трампа убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Убийство Сулеймани в ведомстве оценивают «как авантюрный шаг».

Армия и оружие Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.

Экономика Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.

Экономика Покупка валюты была худшим вложением года. Как нужно было зарабатывать Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.

Футбол «Бернли» решил отправить Дринкуотера обратно в «Челси» Хавбек сыграл за «Бернли» лишь в одном матче английской Премьер-Лиги.OFFICIAL: Burnley have confirmed that Danny Drinkwater will return to Chelsea in January having made just one Premier League appearance for the Clarets. pic.twitter.com/lbUet4cuWS— Squawka News (@SquawkaNews) January 3, 2020Ранее сообщалось, что Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу».

Наука Ничего лучше в голову не пришло В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.

Кино Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.

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Космос Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.

Происшествия Ребенок и мужчина погибли в лобовом столкновении машин в Ленобласти По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.