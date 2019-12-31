Политика
РидусМИД России отреагировал на убийство генерала Сулеймани
В МИД РФ предупредили, что совершенное по указу президента США Дональда Трампа убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Убийство Сулеймани в ведомстве оценивают «как авантюрный шаг».
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Экономика
Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии
Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Экономика
Покупка валюты была худшим вложением года. Как нужно было зарабатывать
Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.
Футбол
«Бернли» решил отправить Дринкуотера обратно в «Челси»
Хавбек сыграл за «Бернли» лишь в одном матче английской Премьер-Лиги.OFFICIAL: Burnley have confirmed that Danny Drinkwater will return to Chelsea in January having made just one Premier League appearance for the Clarets. pic.twitter.com/lbUet4cuWS— Squawka News (@SquawkaNews) January 3, 2020Ранее сообщалось, что Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу».
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Общество
Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет
Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Кино
В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном
В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Политика
Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Теннис
Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup
Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
Политика
В МИД России назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» и цинизмом
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что мир в настоящее время сталкивается с новой реальностью.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Общество
Польские школьники поставили танцевальный номер на тему Освенцима
Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.
Финансы
Рубль начал расти по отношению к доллару и евро
На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Космос
Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю
Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
Происшествия
Ребенок и мужчина погибли в лобовом столкновении машин в Ленобласти
По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.
Кино
Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»
В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Происшествия
В Москве избили и ограбили автоблогера Людвига Байсера
Популярный автомобильный блогер Людвиг Байсер был избит и ограблен в новогоднюю ночь в центре Москвы.