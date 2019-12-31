Политика

РидусРидусМИД России отреагировал на убийство генерала Сулеймани

В МИД РФ предупредили, что совершенное по указу президента США Дональда Трампа убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Убийство Сулеймани в ведомстве оценивают «как авантюрный шаг».
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Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

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США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани

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МИД назвал «авантюрным шагом» убийство Сулеймани в Ираке

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В МИД России прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

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В МИД РФ прокомментировали гибель иранского генерала Сулеймани в результате удара США

ТАСС03:10

МИД назвал авантюрным шагом убийство генерала Сулеймани в Ираке

Известия02:53
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
РИА Новости вчера в 22:05
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Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.
РБК 31.12.19 в 06:35
Футбол

«Бернли» решил отправить Дринкуотера обратно в «Челси»

Хавбек сыграл за «Бернли» лишь в одном матче английской Премьер-Лиги.OFFICIAL: Burnley have confirmed that Danny Drinkwater will return to Chelsea in January having made just one Premier League appearance for the Clarets. pic.twitter.com/lbUet4cuWS— Squawka News (@SquawkaNews) January 3, 2020Ранее сообщалось, что Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу».
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«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

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Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
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Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
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Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Газета.Ru 09:37
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Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
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РИА Новости 06:14
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В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном

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В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

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Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе

Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
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Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
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Политика

В МИД России назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» и цинизмом

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что мир в настоящее время сталкивается с новой реальностью.
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
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В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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Общество

Польские школьники поставили танцевальный номер на тему Освенцима

Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.
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Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

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В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
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В Москве избили и ограбили автоблогера Людвига Байсера

Популярный автомобильный блогер Людвиг Байсер был избит и ограблен в новогоднюю ночь в центре Москвы.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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