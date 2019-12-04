Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.

Российская сторона считает заявления властей ФРГ о высылке двух сотрудников посольства РФ в Берлине безосновательными и недружественными. Об этом заявили в МИД РФ, передает 4 декабря РЕН ТВ. Российские дипломаты подчеркнули, что в отношении Германии будут предприняты ответные меры.

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