Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии

Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Сами заявления ФРГ рассматриваются Москвой "как безосновательные и недружественные".
Читать в источнике
Комментировать481
Мария Захарова
Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
— Мария Захарова, российский дипломатПервый канал 10:40

Подробнее о событии

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение

Интерфакс12:00

Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин

Коммерсантъ08:45

Лавров пообещал подумать над ответом Берлину

Телеканал 360°09:58

Хайли лайкли 2.0: кто стоит за скандалом Берлина и Москвы

Известия11:44

Посольство ФРГ не комментирует возможные ответные меры РФ на высылку сотрудников дипмиссии

ТАСС12:12

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

РИА Новости09:06

В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из ФРГ

RT на русском10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

RT на русском 07:46
Политика

В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО

Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:34
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Аргументы недели 08:46
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Гаджеты

Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro

3DNews 12:07
Музыка

Объявлена самая популярная песня года

Lenta.ru 08:35
Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Общество

Производители газировки сократят содержание сахара в напитках

Как показывает статистика, продажи традиционной газировки с октября 2018 года по сентябрь 2019 года сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием — выросли на 21,6%.
News.ru 03:01
Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Discover24 03:57
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Политика

Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.
REGNUM 12:06
Футбол

УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
РИА Новости 10:49
Политика

Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
Известия 12:11
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 02 декабря в 00:43
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Bimru.ru 05:43
Авто

В России снизились цены на автомобили Ravon

С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
За рулем Кубань 06:07
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru 07:19
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Кино

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года

Kinonews.ru вчера в 15:08
Авто

Hyundai слегка рассекретил новый Sonata N-Line

Корейская компания Hyundai слегка рассекретила новый Sonata N-Line, который даже показали в камуфляже представителям СМИ.
Picsnews.net 05:51
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Армия и оружие

ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»

ФАН вчера в 17:32
ещё по теме
Главное