Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

RT на русском10:04

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

РБК11:51

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Российская газета10:22

МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»

Взгляд.ру10:24

МИД РФ отверг обвинения Берлина в «хакерских атаках»

Газета.Ru13:07

Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году

ТАСС09:58

Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг

РИА Новости10:01
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Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
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Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
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Происшествия

Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

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Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м

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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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Общество

Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
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Общество

Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса

Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью.
Российская газета 08:03
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец 13:03
Общество

Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад 06:20
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Наука

В Мексике обнаружили древнейшее сооружение майя

Длина строения превышает 1400 м. По мнению ученых, оно может представлять собой самый старый и самый большой памятник древней цивилизации майя из когда-либо найденных, сообщает сайт National Geographic.
Дилетант 11:19
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Общество

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
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Происшествия

Две женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области

За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Не смогли победить недуг 34-летняя и 59-летняя женщины.
Kursk.com 03:19
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
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Общество

Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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Общество

В Европейской части России ожидается аномальное тепло

В Европейской части России ожидается аномальное тепло в ближайшие дни.
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
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Происшествия

Членов таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана

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НБА одобрила план по возобновлению чемпионата с 22 командами

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В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

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Армия и оружие

Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи

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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом

Известно, что Оумуамуа является первым в истории межзвездным телом, который пролетел через Солнечную систему.
Дни24 02 июня в 01:30
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

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Общество

У ветеранов Амурской области потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы

ИА Красная Весна 03:57
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название

Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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