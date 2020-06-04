Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Происшествия ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков. 2,4K

Общество Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 4K

Общество Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью. 136

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,7K

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Общество Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня. 12

Наука В Мексике обнаружили древнейшее сооружение майя Длина строения превышает 1400 м. По мнению ученых, оно может представлять собой самый старый и самый большой памятник древней цивилизации майя из когда-либо найденных, сообщает сайт National Geographic. 16

Общество Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider. 16

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 4

Общество Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.

Космос Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом Известно, что Оумуамуа является первым в истории межзвездным телом, который пролетел через Солнечную систему.

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 115