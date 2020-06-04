Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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МИД РФ отверг обвинения Берлина в «хакерских атаках»

Газета.Ru13:07

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

РБК11:51

Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг

РИА Новости10:01

МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»

Взгляд.ру10:24

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

RT на русском10:04

Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году

ТАСС09:58

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Российская газета10:22
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В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
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Общество

Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Происшествия

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Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
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Общество

Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО 02:10
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Общество

В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске

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Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее.
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Технологии

Zoom защитит от прослушки лишь платных пользователей

Сервис видеоконференций Zoom, который обрел сверхпопулярность на фоне пандемии коронавируса, объявил о планах ввести оконечное шифрование, позволяющее защитить свои разговоры от прослушки, но лишь для так называемых "профессиональных", то есть платных, пользователей, сообщает портал The Verge.
Газета.Ru 06:11
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Экономика

Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
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В России начались продажи Volkswagen Arteon

Покупателям в России будут доступны две версии модели — Arteon R-Line и Arteon R-Line Premium.
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Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
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В Финляндии планируют открыть на границе с Россией новый погранпункт

На границе Финляндии и России финская сторона планирует открыть новый погранпункт.
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Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке

Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
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Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
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Увеличилось и количество медработников, получающих стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
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Анна Семенович похвалилась результатами голодовки

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В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом

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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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