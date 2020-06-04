Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

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